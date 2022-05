Torino-Napoli | bellissimo gesto dei calciatori per i tifosi azzurri – VIDEO

(Di sabato 7 maggio 2022) Idelfesteggiano la vittoria contro ilsotto la curva deipartenopei,di koulibaly. Ilcontro ilnon sbaglia e consolida il terzo posto. Nella 36.ma giornata di Serie A la squadra di Spalletti batte il0-1 e allunga in classifica portandosi a +4 dai bianconeri. Allo stadio Grandesono accorsi in migliaia tra ultras edel, complice anche la grande comunità partenopea che risiede nel capoluogo Piemontese. Ihanno sostenuto la squadra dall’inizio alla fine. Dopo il triplice fischio finale, i giocatori delsono andati a ...

Advertising

TorinoFC_1906 : ???????????? ?????? ??Napoli ???Stadio Olimpico Grande Torino ?Ore 15 ??#TorinoNapoli #SFT - GoalItalia : Insigne sbaglia il rigore, Fabian Ruiz non perdona: il Napoli vince di misura a Torino ??? - gippu1 : Il #Torino para due rigori al #Napoli nella stessa stagione con due portieri diversi (all'andata a ipnotizzare Insi… - comunichiamo : Torino Napoli 0-1, gli azzurri tornano a vincere in trasferta #SerieA #TorinoNapoli #Calcio - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Torino-Napoli 0-1, decide Fabian Ruiz: gli azzurri blindano il terzo posto [di Marco Azzi] -

di Mirko Graziano Berisha para un rigore a Mertens, ma non basta ai granata A, dove i granata omaggiano gli eroi della strage di Superga del 1949, la partita con ilche vuole consolidare il terzo posto termina con la vittoria di misura degli uomini di Spalletti. ...Ecco il commento della partita sul sito ufficiale della società azzurra: ' Il marchio di fabbrica di Fabián si stampa a fuoco nel ventre dell'Olimpico Grande. Vince ilcon un mancino d'...Il Torino rimane quindi inchiodato a quota 47 punti, meno cinque dal Verona che ha però una gara in meno. Distacco identico del Napoli dall'Inter ma a parità di gare, in attesa della gara di domani se ...Termina 0-1 la sfida tra Torino e Napoli allo stadio Olimpico Grande Torino. I granata disputano una gara discreta, ma per un errore di Pobega la squadra di Juric perde in casa interrompendo la strisc ...