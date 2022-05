Sparatoria alla questura di Trieste, Alejandro Meran assolto perché “non imputabile”: riconosciuto il “vizio totale di mente” (Di sabato 7 maggio 2022) I giudici della corte d’assise di Trieste hanno assolto ritenendolo non imputabile, Alejandro Stephan Meran, accusato del duplice omicidio di Pierluigi Rotta (34 anni) e Matteo Demenego (31 anni), i due poliziotti uccisi in questura il 4 ottobre 2019. Accompagnato dal fratello, il 32enne di origine domenicana quel giorno si trovava in questura per rispondere del furto di uno scooter. Spaventato e alterato chiese di andare in bagno, quindi riuscì a impossessarsi della pistola d’ordinanza di Pierluigi Rotta, con la quale gli sparò tre colpi. Dopodiché fece fuoco quattro volte contro Matteo Demenego, intervenuto per soccorrere il collega. Nella fuga, che si concluse all’uscita del palazzo, ferì altri agenti – sette i tentati omicidi nel capo di accusa. La sentenza – A ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) I giudici della corte d’assise dihannoritenendolo nonStephan, accusato del duplice omicidio di Pierluigi Rotta (34 anni) e Matteo Demenego (31 anni), i due poliziotti uccisi inil 4 ottobre 2019. Accompagnato dal fratello, il 32enne di origine domenicana quel giorno si trovava inper rispondere del furto di uno scooter. Spaventato e alterato chiese di andare in bagno, quindi riuscì a impossessarsi della pistola d’ordinanza di Pierluigi Rotta, con la quale gli sparò tre colpi. Dopodiché fece fuoco quattro volte contro Matteo Demenego, intervenuto per soccorrere il collega. Nella fuga, che si concluse all’uscita del palazzo, ferì altri agenti – sette i tentati omicidi nel capo di accusa. La sentenza – A ...

