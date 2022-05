Solo nel Lazio ci sono 50 mila maiali minacciati dalla peste suina (Di sabato 7 maggio 2022) AGI - "sono quasi cinquantamila i maiali allevati nel Lazio a rischio per la peste suina africana che è spesso letale per questi animali, ma non è, invece, trasmissibile agli esseri umani e nessun problema riguarda la carne". È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti dopo il caso di peste suina individuato nella riserva naturale dell'Insugherata nel comune di Roma, il primo fuori dalle regioni Liguria e in Piemonte dove nella zona infetta sono stati fino ad ora individuati 113 casi dal primo contagio del 27 dicembre 2021. "Una emergenza nazionale con l'adozione nelle zone interessate - sottolinea Coldiretti - sono state adottate misure di biosicurezza con abbattimenti cautelativi di maiali, ... Leggi su agi (Di sabato 7 maggio 2022) AGI - "quasi cinquantaallevati nela rischio per laafricana che è spesso letale per questi animali, ma non è, invece, trasmissibile agli esseri umani e nessun problema riguarda la carne". È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti dopo il caso diindividuato nella riserva naturale dell'Insugherata nel comune di Roma, il primo fuori dalle regioni Liguria e in Piemonte dove nella zona infettastati fino ad ora individuati 113 casi dal primo contagio del 27 dicembre 2021. "Una emergenza nazionale con l'adozione nelle zone interessate - sottolinea Coldiretti -state adottate misure di biosicurezza con abbattimenti cautelativi di, ...

