Nicola | “Il calcio ha senso con il pubblico | quella di Salerno è una tifoseria fantastica”

(Di sabato 7 maggio 2022) Davide, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida salvezza contro il Cagliari. In caso di vittoria, i granata si metterebbero a più quattro punti: considerando che i sardi giocheranno, la prossima giornata, contro l’Inter, dovranno approfittare per allungare le distanze e chiudere il discorso salvezza. Di seguito le sue parole. Come sta la squadra a 48 ore di distanza dalla partita con il Venezia e quanti cambi in formazione ci saranno? “La rotazione non è mai minima. All’inizio qualche variazione potrebbe esserci. Incontriamo una squadra che ha cambiato allenatore, che ha idee diverse e che potrebbe modificare il modo di stare in campo. Ci stiamo preparando bene, energia ed entusiasmo ci danno una spinta in più e siamo perfettamente consapevoli che ci sono nove punti in palio per coronare il nostro sogno. Sul piano ...