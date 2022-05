Mercato – Il Chelsea si inserisce nella corsa a Bremer: è sfida all’Inter (Di sabato 7 maggio 2022) sfida di Mercato tra Chelsea e Inter per Bremer Uno dei profili da seguire con particolare attenzione per la prossima stagione è quello di Gleison Bremer che nel corso del calcioMercato estivo potrebbe lasciare il Torino per approdare in un top club. Tra le possibili destinazioni c’è anche l’Inter che però deve guardarsi da un avversario in più: il Chelsea. Secondo quanto riferito da football.london, infatti, i Blues, sono sulle tracce del difensore brasiliano e lo avrebbero individuato come la perfetta alternativa a Rudiger destinato a lasciare Londra per accasarsi al Real Madrid. Secondo la stessa fonte i londinesi avrebbero pronta un’offerta da 31 milioni di euro. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di sabato 7 maggio 2022)ditrae Inter perUno dei profili da seguire con particolare attenzione per la prossima stagione è quello di Gleisonche nel corso del calcioestivo potrebbe lasciare il Torino per approdare in un top club. Tra le possibili destinazioni c’è anche l’Inter che però deve guardarsi da un avversario in più: il. Secondo quanto riferito da football.london, infatti, i Blues, sono sulle tracce del difensore brasiliano e lo avrebbero individuato come la perfetta alternativa a Rudiger destinato a lasciare Londra per accasarsi al Real Madrid. Secondo la stessa fonte i londinesi avrebbero pronta un’offerta da 31 milioni di euro. L'articolo proviene da intermagazine.

