Massimo Ranieri ricoverato con una costola rotta | le condizioni dopo l’incidente

Advertising

rtl1025 : ?? Paura al teatro Diana di #Napoli dove Massimo #Ranieri, a pochi minuti dall'inizio del suo concerto, è caduto sce… - MediasetTgcom24 : Paura al Teatro Diana di Napoli, Massimo Ranieri cade dal palco durante lo spettacolo #napoli… - TgLa7 : ??ULTIMORA?? Paura al teatro Diana di Napoli dove Massimo Ranieri, a pochi minuti dall'inizio del suo concerto, e' ca… - demag0gica : ieri mattina carlos ieri sera massimo ranieri e il tassista qualcuno deve lavarsi con l’acqua santa in questo periodo - SoleInvitto : Massimo Ranieri cade improvvisamente dal palco. Ricoverato al Cardarelli. Nel suo show monologo con elogio al vacci… -

Pubblicato il 7 Maggio, 2022 Tanta paura ieri (6 maggio) al Teatro Diana di Napoli e nottata passata in ospedale perdopo la rovinosa caduta dal palco del teatro. Notte dolorante ma, senza particolari problemi di salute per il 71enne popolare cantante, attore e regista napoletano che è caduto al ...Il manager diha reso noto come sta il cantante dopo essere caduto dal palco e ha rassicurato il pubblico sulle sue condizioni.si trova ricoverato in ospedale dopo l'incidente che ...Grande paura ieri sera al teatro Diana di Napoli. Massimo Ranieri, a pochi minuti dall’inizio del suo concerto, è caduto mentre scendeva dalla scaletta al centro del palco battendo con violenza la sch ...L'artista aveva fatto preoccupare i fan durante lo spettacolo al Teatro Diana. Il manager rassicura sulle condizioni di salute ...