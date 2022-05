Massimo Ranieri dimesso | come sta dopo l’incidente a Napoli | aggiornamenti sulle sue condizioni di salute

Leggi su optimagazine

(Di sabato 7 maggio 2022)è stato. Un sospiro di sollievo per tutti i fan del cantante ed attore campano che nella serata di ieri, venerdì 6 maggio. è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli diin seguito ad un incidente.si trovava sul palco del Teatro Diana diquando è caduto dal palco, precipitando nel vuoto. Soccorso immediatamente dal personale del 118, è stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli, dove è rimasto una notte. Oggiè stato. Lo staff e i medici tranquillizzano tuttisuediche non hanno mai destato particolari preoccupazioni. ...