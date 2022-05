Massimi40945796 : Importante: per l'Assessore Marche Francesco Baldelli basterebbe 1% del PNRR (2 MLD EUR) per allestire VMC adeguata… - Massimi40945796 : Francesco Baldelli assessore Marche illustra l'idea avuta per finanziare INVESTIMENTO in VMC nelle aule scolastiche… -

corriereadriatico.it

Francescoall'Edilizia ospedaliera, il masterplan per nuove realizzazioni e riqualifica dell'esistente è stato approvato a luglio 2021 ed aggiornato a febbraio 2022: come procede 'Bene, ...'Le istituzioni devono impegnarsi per garantire la salubrità degli ambienti frequentati dai nostri ... L’assessore Baldelli a tutto campo: «Attiviamo un miliardo. Sulle strutture sanitarie un ritardo di venti anni Francesco Baldelli, assessore all’Edilizia ospedaliera, il masterplan per nuove realizzazioni e riqualifica dell’esistente è stato approvato a luglio 2021 ed aggiornato a febbraio 2022: come procede ...ROMA - In occasione della partecipazione come relatore al webinar 'La Ventilazione Meccanica Controllata come strumento per la messa in ...