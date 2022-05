Advertising

globalistIT : -

Globalist.it

La conferma è arrivata da Riyad Haddad, ambasciatore siriano a Mosca. Laè pronta a fornire sostegno, anche umanitario, alle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk. Il regime di Assad, tenuto in piedi dall'intervento iraniano e dalla stretta alleanza con la Russia,...Con l'obiettivo di mettere ildefinitivo al governo di Kiev . Ma qual è il contesto ... ma anche in giro per il mondo: vedi il sostegno a Cuba, Libia,e Venezuela . Dall'altra parte, ... La Siria (al guinzaglio di Putin): "Pronti ad aiutare le Repubbliche del Donetsk e Lugansk" L'ambasciatore siriano in Russia ha confermato gli aiuti alle repubbliche indipendentiste. "Da otto anni bombardamenti e distruzione da parte dei neonazisti ucraini".