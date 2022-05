La frecciata di Guardiola a Mourinho | La Roma spende molti soldi ma non è in Champions League

Advertising

Pall_Gonfiato : La frecciata di #Guardiola a #Mourinho: 'La #Roma spende molti soldi ma non è in #ChampionsLeague' -

AsRomaLive.it

Enrique Cerezo , presidente dell' Atlético Madrid , ha parlato della sfida contro il Manchester City a Radio Marca . Nel suo intervento ha anche lanciato unaa Pep, allenatore dei Citizens: 'Lo hanno visto tutti, il City era completamente sulla difensiva, in modo preistorico. Nel secondo tempo hanno tirato una sola volta in porta. ...Alla fine, però, unaversoarriva. "Chi ha un grande lessico, riesce a lodarti con disprezzo. Noi forse avremo meno lessico, ma non siamo sciocchi". Di sicuro la rivalità tra i ... Guardiola, frecciata in diretta alla Roma Roma, hanno colpito le dichiarazioni di Pep Guardiola che alla vigilia della sfida contro il Newcastle ha tirato in ballo anche José Mourinho ...Tutti gli Articoli pubblicati su Virgilio Sport nel mese di Gennaio 2019. Consulta l'Archivio completo e trova facilmente ciò che stai cercando - Pagina 52 ...