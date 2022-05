Jacobs dimesso dall' ospedale | ma slitta il rientro in Italia

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Jacobs dimesso dall’ospedale in Kenya, ma slitta il rientro in Italia - Gazzetta_it : #Jacobs dimesso dall’ospedale in Kenya, ma slitta il rientro in Italia -

..., dopo circa 24 ore trascorse in osservazione presso il Pronto Soccorso del Ruarake Uhai Neema Hospital di Nairobi, struttura fondata e gestita da World Friends, Ong italiana, è stato. ...Marcell, "Non è vero che ho abbandonato mio figlio!"/ "Mi sposo il 17 settembre e..." La speranza è che questo pomeriggio il campione olimpico possa essere, in modo da tornare ...Dopo 24 ore in osservazione al Pronto Soccorso del Ruaraka Uhai Neema Hospital gestito dalla Ong italiana World Friends, Jacobs è stato dimesso ma non tornerà subito in Italia come da piani iniziali: ...Febbre alta, disidratazione e dissenteria per l'atleta italiano che è stato costretto al ricovero e a dare forfait per il meeting in Africa ...