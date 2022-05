“Ilary, ho fatto la mia scelta”. Roger, dopo tanta confusione fine del ‘triangolo’ con Estefania e Beatriz (Di sabato 7 maggio 2022) Roger, il confronto tra naugraghi è arrivato all’Isola dei Famosi. Una relazione che ha certamente bisogno di tempo per crescere, ma che pare abbia davanti tutte le premesse per farlo accadere. Telecamere fisse, dunque, sul momento del confronto tanto atteso tra Roger, Estefania e Beatriz. Poi la scelta. Il confronto di Roger con l’ex fidanzata Beatriz ed Estefania non poteva giungere nel momento migliore per mettere chiarezza. Tutti possono immaginare quanto l’entrata in scena della modella possa aver fatto facillare qualche equilibrio di coppia. Il momento di un confronto è stato necessario per chiarire la posizione, e soprattutto i sentimenti, di tutti. A chiamare in causa Estefania è stata ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 7 maggio 2022), il confronto tra naugraghi è arrivato all’Isola dei Famosi. Una relazione che ha certamente bisogno di tempo per crescere, ma che pare abbia davanti tutte le premesse per farlo accadere. Telecamere fisse, dunque, sul momento del confronto tanto atteso tra. Poi la. Il confronto dicon l’ex fidanzataednon poteva giungere nel momento migliore per mettere chiarezza. Tutti possono immaginare quanto l’entrata in scena della modella possa averfacillare qualche equilibrio di coppia. Il momento di un confronto è stato necessario per chiarire la posizione, e soprattutto i sentimenti, di tutti. A chiamare in causaè stata ...

Advertising

adelina_eyre : RT @VittorioSantor: Sicuramente l'#isola più divertente degli ultimi anni. Grazie al cast azzeccato in pieno. I #Tavassi (i migliori), Carm… - sonoingenua_ : Ilary: “qui in Italia abbiamo fatto un casting per tuo figlio e Edoardo. Abbiamo rimediato tre ragazze” Carmen: “… - VittorioSantor : Sicuramente l'#isola più divertente degli ultimi anni. Grazie al cast azzeccato in pieno. I #Tavassi (i migliori),… - lafenic : RT @sonoingenua_: Ilary a Licia: “tu hai espresso i tuoi dubbi su Roger” L: “Roger dovrebbe chiarire con Estefania sul fatto che abbia dat… - sonoingenua_ : Ilary a Licia: “tu hai espresso i tuoi dubbi su Roger” L: “Roger dovrebbe chiarire con Estefania sul fatto che abb… -