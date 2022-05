Il virologo Pregliasco vede nero per l'autunno: 20 milioni di casi Covid in Italia (Di sabato 7 maggio 2022) Fabrizio Pregliasco prevede 20 milioni di contagi per Covid in autunno. Tutto parte dall'ultimo allarme arrivato dagli Usa, dove l'amministrazione Biden prospetta, a causa delle sottovarianti Omicron, un'ondata autunno-inverno da 100 milioni di casi Covid. "Rapportando il dato alla nostra popolazione", che è circa 5 volte e mezzo inferiore rispetto a quella statunitense (quasi 60 milioni contro oltre 330 milioni), "per l'Italia vorrebbe dire calcolare quasi 20 milioni di casi", oltre 18 milioni per la precisione: il 30% circa della popolazione. Il virologo fa i conti con l'Adnkronos Salute. Per il docente ... Leggi su iltempo (Di sabato 7 maggio 2022) Fabriziopre20di contagi perin. Tutto parte dall'ultimo allarme arrivato dagli Usa, dove l'amministrazione Biden prospetta, a causa delle sottovarianti Omicron, un'ondata-inverno da 100di. "Rapportando il dato alla nostra popolazione", che è circa 5 volte e mezzo inferiore rispetto a quella statunitense (quasi 60contro oltre 330), "per l'vorrebbe dire calcolare quasi 20di", oltre 18per la precisione: il 30% circa della popolazione. Ilfa i conti con l'Adnkronos Salute. Per il docente ...

