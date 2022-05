(Di sabato 7 maggio 2022) Al direttore - Ha detto giustamente ieri Paolo Mieli: “I russi non sfondano sul terreno in Ucraina, ma stanno vincendo alla grande in Italia”.Luca Martoni

Il Foglio

... senza mettere in discussione il diritto alla legittima difesa), il serio pericolo è che il... Così come vi è da dubitare, e non poco, delideologico di ritorno di quelli che, (ri)...... l'Anpi si dissocia La resistenza è morta dopo la Shoah, Hiroshima e il Vietnam: solo il... ma per come lo dicono, si sono fatti facilmente ingabbiare nella parte del, di chi dice ... Il cattivo pacifismo che spaccia la resa come una forma di pace Davide Grasso ha combattuto in Siria con i curdi contro Isis, oggi di fronte alla guerra in Ucraina interroga il pacifismo più intransigente: ...