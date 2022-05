House of Dragon, il primo trailer del prequel di Game of Thrones: cosa sappiamo (Di sabato 7 maggio 2022) Ecco cosa sappiamo del tanto atteso trailer del prequel di Game of Thrones, ambientato 200 anni prima gli eventi della serie originale Ieri è uscito House of Dragon, attesissimo trailer del prequel di Game of Thrones. A valutare le prime immagini e dalla cura con cui è stato realizzato il primo trailer, HBO ha voglia di sbizzarrirsi e di puntare sempre più in alto in fatto di qualità. Dunque, le aspettative dei fan del Trono di Spade, non possono essere assolutamente deluse di nuovo, ed è per questo che tutte le risorse disponibili sono state impiegate per creare una serie all’altezza dell’originale. Di cosa tratterà ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 7 maggio 2022) Eccodel tanto attesodeldiof, ambientato 200 anni prima gli eventi della serie originale Ieri è uscitoof, attesissimodeldiof. A valutare le prime immagini e dalla cura con cui è stato realizzato il, HBO ha voglia di sbizzarrirsi e di puntare sempre più in alto in fatto di qualità. Dunque, le aspettative dei fan del Trono di Spade, non possono essere assolutamente deluse di nuovo, ed è per questo che tutte le risorse disponibili sono state impiegate per creare una serie all’altezza dell’originale. Ditratterà ...

