Happy Birthday (in bellezza) alla regina dei social! (Di sabato 7 maggio 2022) Festeggia oggi, 7 maggio, 34 anni Chiara Ferragni, l'imprenditrice digitale più famosa d'Italia. Madre, moglie e business woman, ha costruito il suo mondo un pezzo alla volta, partendo dal fashion blog "The Blond Salad" per poi creare moda, beauty e gioielli, dimostrando che tutto è possibile con coraggio e forza di volontà. Appena tornata – dopo sette anni di assenza – dal MET Gala di New York, Chiara Ferragni ha fatto moltissima strada, restando però uno dei volti più importanti del nostro paese. E un'ispirazione costante, anche in fatto di bellezza. Chiara Ferragni: i beauty look guarda le foto ...

