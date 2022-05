Gualtieri, fatti non parole: termovalorizzatore, stadio della Roma e poteri speciali (Di sabato 7 maggio 2022) Va riconosciuta una cosa al sindaco Roberto Gualtieri, quella di mettere in pratica un vecchio adagio, da sempre molto attuale, «Se non sai fare una cosa, copiala da quello più bravo». Non sembra perdersi in chiacchiere melliflue ed annuncia il trittico: termovalorizzatore «anche se i 5s non vogliono», lo stadio della Roma e chiede pure i poteri speciali per la Capitale d'Italia. Da sole le tre richieste rappresentano già un deciso passo in avanti rispetto alla precedente amministrazione. «Roma è in rovina, diventerà presto una discarica» titolava il New York Times nel Dicembre 2018. Un'onta per la città e per il Paese tutto. Qualche giorno fa invece, il prestigioso Financial Times ha annoverato la Garbatella tra i borghi più interessanti al mondo da ... Leggi su iltempo (Di sabato 7 maggio 2022) Va riconosciuta una cosa al sindaco Roberto, quella di mettere in pratica un vecchio adagio, da sempre molto attuale, «Se non sai fare una cosa, copiala da quello più bravo». Non sembra perdersi in chiacchiere melliflue ed annuncia il trittico:«anche se i 5s non vogliono», loe chiede pure iper la Capitale d'Italia. Da sole le tre richieste rappresentano già un deciso passo in avanti rispetto alla precedente amministrazione. «è in rovina, diventerà presto una discarica» titolava il New York Times nel Dicembre 2018. Un'onta per la città e per il Paese tutto. Qualche giorno fa invece, il prestigioso Financial Times ha annoverato la Garbatella tra i borghi più interessanti al mondo da ...

