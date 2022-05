Elisabetta Franchi e la bufera social: 'Assumo solo donne che hanno già fatto figli, sono tranquille e lavorano h24' (Di sabato 7 maggio 2022) Elisabetta Franchi, nota imprenditrice nel campo della moda, si è vista arrivare una mare di critiche dai social per la sua uscita durante un'intervista con la giornalista de Il Foglio Fabiana ... Leggi su globalist (Di sabato 7 maggio 2022), nota imprenditrice nel campo della moda, si è vista arrivare una mare di critiche daiper la sua uscita durante un'intervista con la giornalista de Il Foglio Fabiana ...

Advertising

StefanoGuerrera : perché non si sta parlando di questo abaco ad anelli di vergogna firmato Elisabetta Franchi? - FranAltomare : Elisabetta Franchi ti prego dicci quando possiamo fare figli. - stanzaselvaggia : Direttamente dal paleolitico: Elisabetta Franchi. - soltantoDemi : Faccio lavori di sartoria e spesso mi capitano fra le mani capi di Elisabetta Franchi da aggiustare qualcosa e poss… - luckystar27tal : RT @musicmugger: Non si sta parlando molto dell'aberrante intervista di Elisabetta Franchi che spiega di come lei non assuma donne giovani… -