È morto Eugenio Allegri, il triste annuncio è arrivato poco fa (Di sabato 7 maggio 2022) Lutto nel mondo del cinema: è morto all’età di 66 anni l’attore Eugenio Allegri. La notizia è stata annunciata dalla sua famiglia e dalla storica collaboratrice Serena Guidelli. Un lutto improvviso, che ha preso tutti di sorpresa. Solo qualche giorno fa, Allegri invitava amici, colleghi e fan su Facebook a partecipare ad un evento che avrebbe dovuto dirigere a Torino. (Continua dopo la foto…) È morto Eugenio Allegri Mondo del cinema colpito da un lutto improvviso: è morto all’età di 66 anni l’attore Eugenio Allegri, originario di Collegno. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata dalla famiglia e dalla storica collaboratrice Serena Guidelli. Immediate sono arrivati sui social tantissimi messaggi di cordoglio ... Leggi su tvzap (Di sabato 7 maggio 2022) Lutto nel mondo del cinema: èall’età di 66 anni l’attore. La notizia è stata annunciata dalla sua famiglia e dalla storica collaboratrice Serena Guidelli. Un lutto improvviso, che ha preso tutti di sorpresa. Solo qualche giorno fa,invitava amici, colleghi e fan su Facebook a partecipare ad un evento che avrebbe dovuto dirigere a Torino. (Continua dopo la foto…) ÈMondo del cinema colpito da un lutto improvviso: èall’età di 66 anni l’attore, originario di Collegno. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata dalla famiglia e dalla storica collaboratrice Serena Guidelli. Immediate sono arrivati sui social tantissimi messaggi di cordoglio ...

