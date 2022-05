Domenica Sport – Formula 1: domani l’esordio nel mondiale del circuito di Miami. Piatto forte di questa 5° gara, il duello Leclerc-Verstappen (Di sabato 7 maggio 2022) Domenica da non perdere per i numerosi ‘aficionados’ dei circuiti mondiali della Formula 1, che domani torna ad incantare tutti con il Gran Premio di Miami. Formula 1; grande curiosità per il varo del nuovo circuito di Miami, che renderà ancora più emozionante questa quinta gara Una gara, la quinta, resa dunque preziosa dall’innesto di questa nuova ‘location’, che segna appunto l’esordio del circuito della città più ‘glamour’ della Florida. Dunque una sorta di ‘prima volta’ per i piloti in gara, e quindi capace di poter regalare anche delle inaspettate sorprese. Tuttavia, almeno ‘sulla carta’, la maggior parte delle attenzioni saranno rivolte ... Leggi su italiasera (Di sabato 7 maggio 2022)da non perdere per i numerosi ‘aficionados’ dei circuiti mondiali della1, chetorna ad incantare tutti con il Gran Premio di1; grande curiosità per il varo del nuovodi, che renderà ancora più emozionantequintaUna, la quinta, resa dunque preziosa dall’innesto dinuova ‘location’, che segna appuntodeldella città più ‘glamour’ della Florida. Dunque una sorta di ‘prima volta’ per i piloti in, e quindi capace di poter regalare anche delle inaspettate sorprese. Tuttavia, almeno ‘sulla carta’, la maggior parte delle attenzioni saranno rivolte ...

