DIRETTA F1 | GP Miami 2022 LIVE | tutto pronto per la FP3 | la Mercedes si inserirà nella lotta con Red Bull e Ferrari?

Leggi su oasport

(Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.44 In casasi arriva a questo sabato con un Charles Leclerc di nuovo ottimale. PrimoFP1, secondoFP2 ma, nel complesso, appare centrato e a suo agio a. La FP3 servirà al monegasco per trovare il limite, in vista di una qualificaquale parte come favorito per la pole position 18.41il lavoro è gravato sulle spalle di Sergio Perez che, comunque, ha confermato che la RB18 si sposi alla perfezione con la pista della Florida. Una occasione importante per il messicano, dopo un avvio di campionato di altollo 18.38 Pessimo venerdì, invece, per Max Verstappen. Il campione del mondo ha avuto problemi al cambioFP1 e non ha girato ...