Covid | in calo ma sempre alto il numero dei contagiati in Abruzzo

(Di sabato 7 maggio 2022) L'Aquila - Sono 1657 (di età compresa tra 2 mesi e 101 anni) i nuovi casi positivi alregistrati oggi in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 383383. Dei positivi odierni, 1262 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi (di età compresa tra 63 e 104 anni, 3 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Teramo) e sale a 3239. Neldei casi positivi sono compresi anche 324031 dimessi/guariti (+1875 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, ildei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 56113 (-229 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 4393 casi riguardanti pazienti di ...

Il Centro studi di Confindustria stima un calo della produzione industriale italiana a marzo ( - 2,... in particolare quello del gas naturale (+698% in media ad aprile rispetto al pre -) e del ...Emblematica l'edizione del 2020, disputata in autunno a causa della prima ondata di- 19. Il ... che divenne poi una meteora nel panorama ciclistico italiano, visto il repentino calo di ...
Crescono le reinfezioni Covid Nell'ultima settimana ... con almeno una dose da oltre 120 giorni. Tutti i dati in calo Nel corso dell'ultima settimana, inoltre, "il numero di casi segnalati ...