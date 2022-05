Conte | “Corsa al riarmo è una follia Da noi posizioni di buonsenso | ma ci trattano da molestatori Superbonus? Noi al governo solo a queste condizioni”

(Di sabato 7 maggio 2022) “Le nostresono di grande responsabilità ma veniamo trattati da disturbatori, da“. Giuseppenon ci sta. Dopo che imprecisate fonti dihanno snobbato la sua richiesta indirizzata a Mario Draghi, invitato in Parlamento per riferire della questione ucraina, il leader del Movimento 5 stelle torna a parlare di guerra con una lunga diretta sui social. “L’Italia non è indi affrontare il, non abbiamo risorse finanziare e non abbiamo la voglia e la vocazione per primeggiare sulle spese militari. Lo abbiamo detto da subito, a caldo. Questo conflitto non si risolve con laal, è una. Abbiamo bisogno di risorse per migliorare la qualità della vita dei cittadini”, ha detto ...

... come richiesto dal partito), Giuseppeattacca: "Laal riarmo non è la soluzione. Non è così che si risolve il conflitto. Laal riarmo è una follia in generale". La sua posizione ...Il leader Cinquestelle: 'Non abbiamo le risorse e neanche la voglia e la ...Lo ha detto il leader M5S Giuseppe Conte in una diretta Instagram, spiegando che "l'Italia non è in grado di sostenere un riarmo, non ci sono risorse finanziarie, non ce n'è la voglia né la vocazione" ..."La corsa al riarmo è una follia in generale. Non è così che si risolve questo conflitto". Così Giuseppe Conte parlando della situazione internazionale e del conflitto in Ucraina. "Mi sono meravigliat ...