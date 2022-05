“C’era Alcaraz”: Pioli e la frecciata all’Inter sulla lotta scudetto (Di sabato 7 maggio 2022) Le parole di Stefano Pioli il giorno prima della partita del Milan contro il Verona riguardo la lotta scudetto L’Inter ieri ha battuto l’Empoli con una grande prestazione dopo aver preso due gol in avvio. Quattro gol che hanno permesso la vittoria per mettere pressione al Milan che sarà impegnato domani al Bentegodi contro il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 7 maggio 2022) Le parole di Stefanoil giorno prima della partita del Milan contro il Verona riguardo laL’Inter ieri ha battuto l’Empoli con una grande prestazione dopo aver preso due gol in avvio. Quattro gol che hanno permesso la vittoria per mettere pressione al Milan che sarà impegnato domani al Bentegodi contro il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Pioli: 'Inter-Empoli? Non l'ho vista, c'era il fenomeno Alcaraz sul campo da tennis' - vivperelmilan : RT @TuttoMercatoWeb: Pioli: 'Inter-Empoli? Non l'ho vista, c'era il fenomeno Alcaraz sul campo da tennis' - iamLP9 : RT @TuttoMercatoWeb: Pioli: 'Inter-Empoli? Non l'ho vista, c'era il fenomeno Alcaraz sul campo da tennis' - RBerneyes : RT @TuttoMercatoWeb: Pioli: 'Inter-Empoli? Non l'ho vista, c'era il fenomeno Alcaraz sul campo da tennis' - ahokee23 : RT @TuttoMercatoWeb: Pioli: 'Inter-Empoli? Non l'ho vista, c'era il fenomeno Alcaraz sul campo da tennis' -