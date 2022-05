Calcio: Fabian Ruiz stende il Torino, il Napoli consolida il terzo posto (Di sabato 7 maggio 2022) Torino, 7 mag. - (Adnkronos) - Il Napoli passa con un guizzo di Fabian Ruiz al 73' allo stadio Olimpico Grande Torino e consolida il terzo posto in classifica allungando a +4 sulla Juventus battuta ieri al 'Ferraris' dal Genoa. Partita decisa da un errore di Pobega che in uscita dalla propria metà campo perde un pallone sanguinoso. Fabian Ruiz se ne impossessa e vola verso l'area di rigore granata trovando il sinistro vincente con una deviazione di Djidji. Poco prima Berisha aveva deviato in angolo un rigore di Insigne. Il Napoli sale così a quota 73, il Torino resta a 47 punti in decima piazza. Nelle battute iniziali le due squadre si affrontano a viso aperto, con continui ... Leggi su iltempo (Di sabato 7 maggio 2022), 7 mag. - (Adnkronos) - Ilpassa con un guizzo dial 73' allo stadio Olimpico Grandeilin classifica allungando a +4 sulla Juventus battuta ieri al 'Ferraris' dal Genoa. Partita decisa da un errore di Pobega che in uscita dalla propria metà campo perde un pallone sanguinoso.se ne impossessa e vola verso l'area di rigore granata trovando il sinistro vincente con una deviazione di Djidji. Poco prima Berisha aveva deviato in angolo un rigore di Insigne. Ilsale così a quota 73, ilresta a 47 punti in decima piazza. Nelle battute iniziali le due squadre si affrontano a viso aperto, con continui ...

Advertising

andreastoolbox : Il# Napoli batte il Torino con un il sinistro di Fabian Ruiz. Insigne sbaglia un rigore - rosad24 : RT @RaffaeleDSa: Fabian Ruiz vs Torino ??77' Giocati ??1 Goal ??1 Occasione creata ??47/57 Passaggi completati (??) ??7 Recuperi palla ??7 Contr… - gazzettanapoli : Il Napoli batte il Torino 1-0 in un incontro della 36/a giornata di serie A, giocato allo Stadio olimpico 'Grande T… - AnguissaFan : RT @RaffaeleDSa: Fabian Ruiz vs Torino ??77' Giocati ??1 Goal ??1 Occasione creata ??47/57 Passaggi completati (??) ??7 Recuperi palla ??7 Contr… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Insigne sbaglia, Fabian Ruiz no: il Napoli passa a Torino e consolida il terzo posto #seriea #torino #napoli https://t.… -