Bastoni migliora: lavoro sul campo, forse domani in gruppo. Dzeko sorpassa Correa (Di sabato 7 maggio 2022) Non c'è tempo per fermarsi, fregarsi le mani, gustarsi una vittoria costruita in rimonta e che mette tutta la pressione addosso al Milan, momentaneamente a - 1 e in campo domenica sera a Verona.

