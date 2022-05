Auriemma | “Il Napoli pensa ancora a Sarri | Adl ce l’ha ancora in testa”

(Di sabato 7 maggio 2022)Lancia una clamorosa notizia: “ADL” Il giornalista napoletano, Raffaele, è intervenuto a ‘ClubNight’ in onda su Teleclub per … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

infoitsport : Auriemma sul futuro del Napoli: “Il repulisti è già iniziato” - infoitsport : Auriemma: 'Ancelotti ha un cu** incredibile, a Napoli ha fatto pena. Chiedete scusa a Gattuso' - infoitsport : Auriemma: 'Napoli, vanno fatte tre domande. Nuovi acquisti? Vi svelo quanto costeranno' - infoitsport : Auriemma: 'Rivoluzione Napoli, De Laurentiis ripensa a Sarri: lui o Gasperini al posto di Spalletti' - infoitsport : Auriemma: 'Ancelotti? Preso a pedate al Bayern, con il Napoli rischiava di retrocedere. Il Real vinceva anche prima' -

Il giornalista di Tuttosport Raffaeleè intervenuto a ClubNight in onda su Teleclub parlando della situazione attuale delsu Mertens e Spalletti Sotto la lente di ingrandimento di Raffaelec'è l'allenatore delLuciano Spalletti : Tutte le news sul calciomercatoe sul...A Radio Marte, nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la rete' di Raffaeleè intervenuto Michele Criscitiello, giornalista CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieE' successo qualcosa in Spalletti E' successo qualcosa nella squadra C'è da interrogarsi e chiedersi: è successo qualcosa tra Luciano Spalletti e la squadra Anche con un calciatore in più, lo ripet ...Ultimamente, gira il nome di Leo Skiri Ostigard, norvegese del Genoa: è un profilo che, però, non mi fa impazzire Redazione 6 MAG 2022 14:43. Il Napoli le idee su chi prendere ce le ha chiarissime: la ...