Ascolti TV | Venerdì 6 maggio 2022. The Band cala ancora (2,1 mln – 12.2%), vince L’Isola (2,5 mln – 18.3%), Crozza al 6.4%. Il Giro d’Italia parte dal 9.1% (Giro all’Arrivo 13.8%) (Di sabato 7 maggio 2022) Isola dei Famosi 2022 Nella serata di ieri, Venerdì 6 maggio 2022, su Rai1 The Band ha conquistato 2.126.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale5 L’Isola dei Famosi ha incollato davanti al video 2.483.000 spettatori con uno share del 18.3%. Su Rai2 N.C.I.S. arriva a 1.294.000 spettatori (6.2%) e N.C.I.S. Hawai’i a 1.003.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 Rocky IV ha raccolto 1.083.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Germinal è seguito da 427.000 spettatori con il 2.2%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.177.000 spettatori (7.8%). Su La7 Propaganda Live registra 710.000 spettatori pari al 4.9%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Donne con le palle segna 406.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Fratelli di Crozza è visto da 1.276.000 spettatori (6.4%). Su ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 7 maggio 2022) Isola dei FamosiNella serata di ieri,, su Rai1 Theha conquistato 2.126.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale5dei Famosi ha incollato davanti al video 2.483.000 spettatori con uno share del 18.3%. Su Rai2 N.C.I.S. arriva a 1.294.000 spettatori (6.2%) e N.C.I.S. Hawai’i a 1.003.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 Rocky IV ha raccolto 1.083.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Germinal è seguito da 427.000 spettatori con il 2.2%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.177.000 spettatori (7.8%). Su La7 Propaganda Live registra 710.000 spettatori pari al 4.9%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Donne con le palle segna 406.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Fratelli diè visto da 1.276.000 spettatori (6.4%). Su ...

Advertising

tv_e_calcio : L'#Isola sale al 27% nel target giovani, venerdì 29 aprile stava al 22% Anche nel commerciale netta svolta con qu… - fabiofabbretti : Al pomeriggio si 'normalizzano' gli share di Canale 5 rispetto agli exploit dei giorni scorsi: #UominieDonne 25.2%,… - occhio_notizie : Ascolti tv di venerdì 6 maggio 2022: L'Isola dei famosi vince contro The Band #ascoltitv - SerieTvserie : Ascolti tv venerdì 6 maggio 2022: The Band, L’Isola dei Famosi - tvblogit : Ascolti tv venerdì 6 maggio 2022: The Band, L’Isola dei Famosi -