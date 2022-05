Armi a Kiev, il governo adesso vacilla (Di sabato 7 maggio 2022) Zuppa di Porro. Zelensky apre a concessioni per la pace. Biden deice agli alleati: più Armi. Europa diveisa su sanzioni, e si fa scudo dietro Orban. Unica sanzione chiudere Berlinguer. Maggioranza con tensioni anche essa, su bonus e termovalorizzatori, che tutti i giornali chiamano inceneritori. Fiammata spread, ma non se ne parla. Tutti asssolti in Mps. Se sei afroamericano e gay fai la storia. Johnson invece fa flop pure a Westmister #rassegnastampa7maggio L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di sabato 7 maggio 2022) Zuppa di Porro. Zelensky apre a concessioni per la pace. Biden deice agli alleati: più. Europa diveisa su sanzioni, e si fa scudo dietro Orban. Unica sanzione chiudere Berlinguer. Maggioranza con tensioni anche essa, su bonus e termovalorizzatori, che tutti i giornali chiamano inceneritori. Fiammata spread, ma non se ne parla. Tutti asssolti in Mps. Se sei afroamericano e gay fai la storia. Johnson invece fa flop pure a Westmister #rassegnastampa7maggio L'articolo proviene da Nicola Porro.

