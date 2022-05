Alcaraz storico: dopo Nadal batte anche Djokovic (Di sabato 7 maggio 2022) Le prime volte sono sempre speciali. Carlos Alcaraz se ne regala una indimenticabile a Madrid. Nella prima semifinale del Masters 1000 iberico, "Carlitos" sconfigge il n.1 al mondo Novak Djokovic nel ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 7 maggio 2022) Le prime volte sono sempre speciali. Carlosse ne regala una indimenticabile a Madrid. Nella prima semifinale del Masters 1000 iberico, "Carlitos" sconfigge il n.1 al mondo Novaknel ...

TheoDipendente : @nottefonda17 nemmeno io, però trovare nadal 2.0 è un evento storico e va preso per me.. poi comunque non è l’alcaraz ingiocabile di miami -