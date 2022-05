WWE: Si pensa a riportare indietro “Big Cass” dopo l’apparizione in AEW? (Di venerdì 6 maggio 2022) Chi segue Impact Wrestling sa bene che William Morrisey (Big Cass) ha avuto una vera e propria trasformazione negli ultimi anni e che ha fatto grandi miglioramenti da quando è tornato sul ring. Miglioramenti che non sono stati solo fisici o tecnici ma anche e soprattutto professionale. Sembra oggi il wrestler sia molto stimato e ben voluto nel backstage, cosa che non si poteva certamente dire ai tempi della sua esperienza in WWE. Morrissey, che ad Impact è ormai lanciato come main eventer, questo mercoledì ha lavorato ad AEW Dynamite affrontando a sorpresa Wardlow ed impressionando i fan per il lavoro svolto. A quanto pare, Morrissey ha fatto girare la testa anche agli addetti ai lavori perché ci sarebbero state delle domande sul suo status contrattuale in seguito al suo match con Wardlow. Sul podcast di Mat Men Pro Wrestling, Andrew ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 6 maggio 2022) Chi segue Impact Wrestling sa bene che William Morrisey (Big) ha avuto una vera e propria trasformazione negli ultimi anni e che ha fatto grandi miglioramenti da quando è tornato sul ring. Miglioramenti che non sono stati solo fisici o tecnici ma anche e soprattutto professionale. Sembra oggi il wrestler sia molto stimato e ben voluto nel backstage, cosa che non si poteva certamente dire ai tempi della sua esperienza in WWE. Morrissey, che ad Impact è ormai lanciato come main eventer, questo mercoledì ha lavorato adDynamite affrontando a sorpresa Wardlow ed impressionando i fan per il lavoro svolto. A quanto pare, Morrissey ha fatto girare la testa anche agli addetti ai lavori perché ci sarebbero state delle domande sul suo status contrattuale in seguito al suo match con Wardlow. Sul podcast di Mat Men Pro Wrestling, Andrew ...

