Woody Harrelson, Simu Liu, Djimon Honsou nel film Last Breath (Di venerdì 6 maggio 2022) Gli attori Woody Harrelson, Simu Liu e Djimon Honsou saranno i protagonisti del film Last Breath, ispirato a una storia vera. Saranno Woody Harrelson, Simu Liu e Djimon Honsou i protagonisti del film Last Breath, diretto da Alex Parkinson. Il progetto è tratto dall'omonimo documentario realizzato dal regista nel 2019 insieme a Richard Da Costa. Last Breath racconta quello che accade quando un sommozzatore è bloccato sul fondo del Mare del Nord e si ritrova alle prese con un incidente causato dal mare agitato che ha delle conseguenze anche sull'attrezzatura della nave. L'uomo si ritrova ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 6 maggio 2022) Gli attoriLiu esaranno i protagonisti del, ispirato a una storia vera. SarannoLiu ei protagonisti del, diretto da Alex Parkinson. Il progetto è tratto dall'omonimo documentario realizzato dal regista nel 2019 insieme a Richard Da Costa.racconta quello che accade quando un sommozzatore è bloccato sul fondo del Mare del Nord e si ritrova alle prese con un incidente causato dal mare agitato che ha delle conseguenze anche sull'attrezzatura della nave. L'uomo si ritrova ...

carmas75 : @blankaut @v2Dark se Matthew McCounaghy e Woody Harrelson leggono questo tweet ti lasciano in mutande... E non li biasimerei affatto ?????? - istantnoodle : Woody Harrelson uomo dei miei sogni - itrichi : ecco, neanche Tom Hardy e Woody Harrelson porrebbero rendere decente questo filmetto inutile, infatti non ci sono r… -