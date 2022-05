WINEAROUND IN RIVIERA | l’attesa due giorni dedicata all’eccellenza enogastronomica

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 6 maggio 2022) Torna l’atteso appuntamento con WINEAROUND IN, in programma il 3 e 4 giugno dalle 18.00 alle 24.00, nei giardini della Casa Valdese di Vallecrosia (IM). Protagoniste dell’evento – organizzato dal Comune di Vallecrosia in collaborazione con l’Associazione Culturale FoodAround, la guida ViniBuoni d’Italia edita dal Touring Club Italiano e l’Associazione Il Borgo Antico – oltre 350 etichette in degustazione da tutta Italia. “Finalmente dopo due anni di emergenza Covid-19, si sta gradualmente tornando alla normalità – dichiara Patrizia Biancheri, Assessore al Turismo e Manifestazioni del Comune di Vallecrosia – Tra gli eventi estivi, che quest’anno si svolgeranno regolarmente, torna WineAround in, manifestazione di grande successo che ha registrato nelle passate edizioni oltre 1.200 presenze giornaliere”. “A Vallecrosia abbiamo sempre ...