Verissimo anticipazioni | tra gli ospiti di sabato 7 Maggio | c’è Manuel Bortuzzo

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 6 maggio 2022) Il weekend è arrivato e con esso l’appuntamento diandrà in onda una nuova puntata presentata da Silvia Toffanin e tra glic’è un concorrente del Grande Fratello Vip 6 di cui non si fa altro che parlare da giorni. Leggi anche: Dove vedere la replica didiLa settimana scorsa c’è stata una grandissima polemica sul web perché il programma non aveva ospitato l’ultimo uscito dal talent di Maria De Filippi, LDA, il figlio di Gigi D’Alessio. Per questoSilvia Toffanin recupera con un doppio appuntamento di Amici: verranno ospitati in studio gli ultimi due allievi eliminati dalla scuola, LDA e Nunzio ...