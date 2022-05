Un “prodotto sospeso” | per aiutare i rifugiati a sentirsi un po’ a casa Da Ikea

Leggi su iodonna

(Di venerdì 6 maggio 2022) Fino all’8 maggio è attiva l’iniziativa “Prodotto Sospeso”: all’interno dei negozi italiani diè disponibile una selezione di prodotti che i clienti possono acquistare e lasciare in un’apposita cesta per la donazione. Per ogni prodotto donato dai clienti, l’azienda ne aggiungerà un altro, creando kit di accoglienza destinati alle associazioni che si occupano di ospitare chi più ne ha bisogno. Le donne icone del conflitto russo-ucraino: i volti e le storie guarda le foto Leggi anche › Dove vanno i profughi ucraini ...