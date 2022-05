Ultime Notizie – Covid oggi Italia, report: incidenza in calo, Rt stabile (Di venerdì 6 maggio 2022) Covid in Italia, cala l’incidenza mentre l’indice Rt rimane sostanzialmente stabile. In lieve calo anche l’occupazione delle terapie intensive mentre in area medica scende al 14,5%. Nessuna regione o provincia autonoma ad alto rischio. Questi i principali dati che emergono dal monitoraggio della Cabina di regia, diffusi dall’Istituto superiore di sanità (Iss). GIU’ L’incidenza – In calo, questa settimana, l’incidenza di Covid-19 a livello nazionale. Secondo i dati principali del monitoraggio, si attesta a 559 casi ogni 100mila abitanti (nel periodo 29 aprile – 5 maggio), contro 699 ogni 100.000 della settimana precedente (22-28 aprile). RT stabile – In calo in Italia ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 6 maggio 2022)in, cala l’mentre l’indice Rt rimane sostanzialmente. In lieveanche l’occupazione delle terapie intensive mentre in area medica scende al 14,5%. Nessuna regione o provincia autonoma ad alto rischio. Questi i principali dati che emergono dal monitoraggio della Cabina di regia, diffusi dall’Istituto superiore di sanità (Iss). GIU’ L’– In, questa settimana, l’di-19 a livello nazionale. Secondo i dati principali del monitoraggio, si attesta a 559 casi ogni 100mila abitanti (nel periodo 29 aprile – 5 maggio), contro 699 ogni 100.000 della settimana precedente (22-28 aprile). RT– Inin...

