Ucraina: Quartapelle, 'Mosca usa armi più pesanti, Kiev ci chiede mano per rispondere' (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag (Adnkronos) - "In Italia non ci si rende conto, gli ucraini stanno riconquistando pezzi di territorio occupati dai russi, stanno respingendo l'esercito russo. Noi abbiamo visitato le zone liberate. Questo è fondamentale per favorire la pace, che ci sarà se non ci saranno più truppe russe perché non c'è pace nei territori occupati". Lia Quartapelle è in Ucraina come componente della missione parlamentare internazionale che sta visitando il Paese, è la prima rappresentante delle istituzioni italiane a mettere piede sul teatro di guerra insieme al collega Riccardo Magi. Dopo aver visto con i propri occhi le fosse comuni e altri orrori della guerra, nel secondo giorno di missione ha ascoltato la voce del Parlamento ucraino. "Siamo stati a Bucha e Borodjanka, luoghi di massacri e crimini di guerra. Si parla di 1202 morti civili, ma gli orrori ... Leggi su iltempo (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag (Adnkronos) - "In Italia non ci si rende conto, gli ucraini stanno riconquistando pezzi di territorio occupati dai russi, stanno respingendo l'esercito russo. Noi abbiamo visitato le zone liberate. Questo è fondamentale per favorire la pace, che ci sarà se non ci saranno più truppe russe perché non c'è pace nei territori occupati". Liaè income componente della missione parlamentare internazionale che sta visitando il Paese, è la prima rappresentante delle istituzioni italiane a mettere piede sul teatro di guerra insieme al collega Riccardo Magi. Dopo aver visto con i propri occhi le fosse comuni e altri orrori della guerra, nel secondo giorno di missione ha ascoltato la voce del Parlamento ucraino. "Siamo stati a Bucha e Borodjanka, luoghi di massacri e crimini di guerra. Si parla di 1202 morti civili, ma gli orrori ...

Advertising

ParliamoDiNews : Lia Quartapelle, la deputata del PD racconta cosa ha visto in Ucraina #quartapelle #deputata #racconta #ucraina - GiovaniIraniani : RT @Samy95Italy: Quartapelle: “Visto da Bucha il dibattito in Italia è lunare. Grillini e leghisti vengano qui” #Ucraina #Bucha https://t.… - maluni54 : RT @PieraBelfanti: Lia #Quartapelle e Riccardo #Magi unici parlamentari (ne abbiamo 1.000) che sono andati in #Ucraina con una delegazione… - GerriLiu5 : RT @fabrizio19651: #borodianka : @LiaQuartapelle è in Ucraina insieme con @riccardomagi e i colleghi di 7 paesi europei, più il Canada. Qu… - fabrizio19651 : #borodianka : @LiaQuartapelle è in Ucraina insieme con @riccardomagi e i colleghi di 7 paesi europei, più il Canada… -