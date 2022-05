Thiago Motta: «Il fuorigioco di Acerbi è un’ingiustizia. Sono incazzato: in ballo ci sono punti e sentimenti» (Di venerdì 6 maggio 2022) Il tecnico dello Spezia, Thiago Motta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. E’ tornato a parlare dell’errore arbitrale subìto contro la Lazio, con il gol di Acerbi in fuorigioco. E’ ancora molto arrabbiato. “I miei ragazzi hanno subito una ingiustizia perché non si tratta di un episodio frutto di interpretazione, non può esistere una persona al mondo che può negarlo. Il fuorigioco non visto di Acerbi ci fa mancare punti importanti, ma al di là di questo mi incazzo perché i miei ragazzi in campo avevano meritato un risultato diverso e questo mi fa arrabbiare. La mia squadra lavora e si impegna ogni giorno per ottenere ciò che meritano sul campo e questo gli è stato tolto. Nessuno se n’è accorto? È una ingiustizia, in ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 6 maggio 2022) Il tecnico dello Spezia,, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. E’ tornato a parlare dell’errore arbitrale subìto contro la Lazio, con il gol diin. E’ ancora molto arrabbiato. “I miei ragazzi hanno subito una ingiustizia perché non si tratta di un episodio frutto di interpretazione, non può esistere una persona al mondo che può negarlo. Ilnon visto dici fa mancareimportanti, ma al di là di questo mi incazzo perché i miei ragazzi in campo avevano meritato un risultato diverso e questo mi fa arrabbiare. La mia squadra lavora e si impegna ogni giorno per ottenere ciò che meritano sul campo e questo gli è stato tolto. Nessuno se n’è accorto? È una ingiustizia, in ...

napolista : Thiago Motta: «Il fuorigioco di Acerbi è un’ingiustizia. Sono incazzato: in ballo ci sono punti e sentimenti» In c… - infoitsport : Spezia-Lazio, Thiago Motta ancora infuriato: l’ha detto in conferenza! - Vankue : @TuttoMercatoWeb Ha perso tutta la saggezza che aveva ostentato dopo Milan-Spezia…?? Spezia, Thiago Motta: 'Vittoria… - Spezia_1906 : ?? 'Sono molto arrabbiato per la gara con la #Lazio' ?? 'Siamo un grande gruppo, concentrati sull'obiettivo' ?? Tutt… - pasqualinipatri : Thiago Motta ancora duro in conferenza: “Subìto un’ingiustizia” -