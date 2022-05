Salernitana | il miracolo è possibile | il destino ora è nelle tue mani

(Di venerdì 6 maggio 2022) La vittoria nel recupero ha consegnato il quart’ultimo posto alla, ora la salvezza è tuttadei granata Lavince per 2-1 nel recupero contro il Venezia, ed esce per la prima volta dagli ultimi tre posti della classifica. Un traguardo che fino a qualche settimana fa sembrava im, ma che partita dopo partita ha consegnato alla squadra di Nicola consapevolezza e determinazione. Ilsalvezza è tuttodei granata, che ora contro il Cagliari hanno la possibilità di staccare ulteriormente la zona rossa. Poi Empoli e Udinese le ultime due e arrivare all’obiettivo. L’impresa di Nicola è partita e sembra non volersi fermare. Il calendario è dalla parte dei campani. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

capuanogio : La #Salernitana ha fatto 4 vittorie e un pareggio (a Bergamo) nelle ultime 5 partite giocate. Per la prima volta sa… - EnricoTurcato : Davide #Nicola ha raccolto la #Salernitana all’ultimissimo posto e a 3 giornate dalla fine l’ha portata in zona sal… - RiccardoAmato83 : RT @GloriaSartorio: #SerieA, miracolo #Salernitana: batte il #Venezia e vede la salvezza! - persemprecalcio : ??Davide #Nicola, allenatore della #Salernitana, ha analizzato la sfida vinta contro il #Venezia nel recupero di… - GloriaSartorio : #SerieA, miracolo #Salernitana: batte il #Venezia e vede la salvezza! -

QUI GENOA - Perso il derby al Genoa non resta che unper evitare la retrocessione . La squadra di Blessin è obbligata a vincere allo Stadiu m e sperare in un pari trae Cagliari ......a condannare i ragazzi di Soncin che non hanno più speranze di salvarsi a meno di un... CLASSIFICA ZONA RETROCESSIONE SPEZIA 33 SAMPDORIA 3329 CAGLIARI 28 GENOA 25 VENEZIA 22 Il ...Sta succedendo a Salerno e sembra qualcosa di miracoloso. Il sostegno e la gioia di chi proprio non ci si aspetterebbe.Salernitana-Venezia, recupero della ventesima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 2-1, frutto delle reti di Bonazzoli su rigore, di Henry e di Verdi. Gara arbitrata da Maurizio Mariani d ...