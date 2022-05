Roma vs Leicester 1-0: giallorossi a Tirana (Di venerdì 6 maggio 2022) Termina la semifinale di ritorno della Uefa Conference League delle ore 21 che si è disputata allo stadio Olimpico: Roma vs Leicester 1-0. giallorossi conquistano il pass per Tirana ed affronteranno il Feyenoord. Roma vs Leicester 1-0: Mou in finale In uno stadio gremito di colori e bandiere 70000 persone scendono in campo insieme la Roma. Mourinho chiama. Il popolo giallorosso risponde presente. Decide Abraham su calcio d’angolo che la insacca di testa. Dopo 31 anni i giallorossi di nuovo ad una finale europea. Un lungo cammino che ha portato la squadra di Mourinho a giocarsi la finale a Tirana. Si sente la mancanza di Mktharyan, buona la prova di Oliveira in copertura, lo stesso Zalewski un fino a quando regge, monumentale ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 6 maggio 2022) Termina la semifinale di ritorno della Uefa Conference League delle ore 21 che si è disputata allo stadio Olimpico:vs1-0.conquistano il pass pered affronteranno il Feyenoord.vs1-0: Mou in finale In uno stadio gremito di colori e bandiere 70000 persone scendono in campo insieme la. Mourinho chiama. Il popolo giallorosso risponde presente. Decide Abraham su calcio d’angolo che la insacca di testa. Dopo 31 anni idi nuovo ad una finale europea. Un lungo cammino che ha portato la squadra di Mourinho a giocarsi la finale a. Si sente la mancanza di Mktharyan, buona la prova di Oliveira in copertura, lo stesso Zalewski un fino a quando regge, monumentale ...

