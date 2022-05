Renzi prova a smarcarsi da Lagalla sostenuto a Palermo dal centrodestra ma Italia Viva locale non lo segue (Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo che a Palermo in vista delle amministrative l’intero centrodestra ha deciso di convergere su Roberto Lagalla, ex assessore regionale all’istruzione ed ex rettore, Matteo Renzi ha deciso di sfilarsi nonostante sia stato proprio il suo partito a puntare per primo sul candidato. “Noi non ci saremo se su questo nome si ricostruisce il centrodestra siciliano”, ha fatto sapere l’ex premier, già finito nel mirino in seguito alla decisione di Fratelli d’Italia di appoggiare lo stesso candidato. Ad oggi, però, la sezione locale di Italia Viva, pur non usando il simbolo del partito fondato dall’ex rottamatore, conferma il suo pieno sostegno a Lagalla con una lista civica ad hoc. Marcello Caruso, coordinatore della ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo che ain vista delle amministrative l’interoha deciso di convergere su Roberto, ex assessore regionale all’istruzione ed ex rettore, Matteoha deciso di sfilarsi nonostante sia stato proprio il suo partito a puntare per primo sul candidato. “Noi non ci saremo se su questo nome si ricostruisce ilsiciliano”, ha fatto sapere l’ex premier, già finito nel mirino in seguito alla decisione di Fratelli d’di appoggiare lo stesso candidato. Ad oggi, però, la sezionedi, pur non usando il simbolo del partito fondato dall’ex rottamatore, conferma il suo pieno sostegno acon una lista civica ad hoc. Marcello Caruso, coordinatore della ...

