Prima la fuga, poi arriva il doppio colpo fatale: il tank diventa una bara d'acciaio. Che fine fanno gli ucraini | Guarda (Di venerdì 6 maggio 2022) I carri armati sono sempre più decisivi nella durissima guerra che si sta combattendo in Ucraina. Ma a volte possono diventare delle trappole da cui è difficile tirarsi fuori. Precisiamo subito che in questa guerra il ruolo dei droni che puntano i carri armati aprendo poi il fuoco sull'obiettivo. Ma il tank come detto può diventare una bara d'acciaio e anche la stessa fuga dei militari che abbandonano il carro armato di fatto si trasforma in un'altra terribile morte. E questo video (clicca qui) dimostra quanto sia diventato del tutto impossibile sfuggire alla bocca di fuoco del drone. Il veicolo infatti, come si vede nelle immagini, viene Prima colpito da un primo razzo. Poi, come ricorda Repubblica, uno dei militari lascia il tank e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) I carri armati sono sempre più decisivi nella durissima guerra che si sta combattendo in Ucraina. Ma a volte possonore delle trappole da cui è difficile tirarsi fuori. Precisiamo subito che in questa guerra il ruolo dei droni che puntano i carri armati aprendo poi il fuoco sull'obiettivo. Ma ilcome detto puòre unad'e anche la stessadei militari che abbandonano il carro armato di fatto si trasforma in un'altra terribile morte. E questo video (clicca qui) dimostra quanto siato del tutto impossibile sfuggire alla bocca di fuoco del drone. Il veicolo infatti, come si vede nelle immagini, vienecolpito da un primo razzo. Poi, come ricorda Repubblica, uno dei militari lascia ile ...

Advertising

giroditalia : First break | Prima fuga: ????? @mattia_bais ???? - @DHAndroniTeam ????? Filippo Tagliani ???? - @DHAndroniTeam ?? Live… - Corriere : Inizia il Giro d’Italia, tappa Budapest-Visegrad: i battistrada perdono terreno La diretta - Cinquantenni : RT @RaiSport: #Giro??#Tagliani e #Bais, al comando della prima tappa da subito dopo il via, vedono assottigliarsi sempre più il proprio vant… - pablo_espejel : RT @giroditalia: First break | Prima fuga: ????? @mattia_bais ???? - @DHAndroniTeam ????? Filippo Tagliani ???? - @DHAndroniTeam ?? Live: https… - DanielVeysseyre : RT @giroditalia: First break | Prima fuga: ????? @mattia_bais ???? - @DHAndroniTeam ????? Filippo Tagliani ???? - @DHAndroniTeam ?? Live: https… -