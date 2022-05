Paura a Latina, crolla il controsoffitto dell’aula: tre studenti in ospedale (FOTO) (Di venerdì 6 maggio 2022) Latina, crolla il controsoffitto di un’aula. Momenti di Paura all’interno di una scuola a causa del cedimento di controsoffitto in cartongesso. Se la sono vista brutta i tre studenti che in quel momento di trovavano nelle vicinanze e che hanno riportato delle lievi escoriazioni. Leggi anche: Cisterna, atto vandalico a scuola: distrutte aule e bagni (FOTO) crolla il controsoffitto dell’aula: le condizioni dei ragazzi I fatti sono avvenuti nell’istituto Marconi di Latina e i ragazzi rimasti feriti sono tre, tutti del 2005. I giovani hanno riportato delle escoriazioni e dei forti dolori alle braccia e alle spalle. Fortunatamente le loro condizioni non sono gravi. Dopo esser stati medicati sul posto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 6 maggio 2022)ildi un’aula. Momenti diall’interno di una scuola a causa del cedimento diin cartongesso. Se la sono vista brutta i treche in quel momento di trovavano nelle vicinanze e che hanno riportato delle lievi escoriazioni. Leggi anche: Cisterna, atto vandalico a scuola: distrutte aule e bagni (il: le condizioni dei ragazzi I fatti sono avvenuti nell’istituto Marconi die i ragazzi rimasti feriti sono tre, tutti del 2005. I giovani hanno riportato delle escoriazioni e dei forti dolori alle braccia e alle spalle. Fortunatamente le loro condizioni non sono gravi. Dopo esser stati medicati sul posto ...

