Otto indagati: ipotesi, reati per appalti da circa 120 milioni di euro nel servizio dell’Aro BA/8 Guardia di finanza: notificati avvisi di conclusione delle indagini (Di venerdì 6 maggio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: I Finanzieri del Comando Provinciale di Bari, al termine di un’indagine di polizia giudiziaria hanno notificato, su delega della locale Procura della Repubblica, un avviso di conclusione delle indagini preliminari, nel quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza (accertamento compiuto nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa) nel procedimento a carico di n. 8 soggetti, cinque dei quali dipendenti comunali e tre responsabili aziendali, indagati a vario titolo per turbata libertà degli incanti – art. 353 c.p. – e falso ideologico commesso da pubblico ufficiale – art. 479 c.p.-. L’attività di polizia ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 6 maggio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: I Finanzieri del Comando Provinciale di Bari, al termine di un’indagine di polizia giudiziaria hanno notificato, su delega della locale Procura della Repubblica, un avviso dipreliminari, nel quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza (accertamento compiuto nella fasepreliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa) nel procedimento a carico di n. 8 soggetti, cinque dei quali dipendenti comunali e tre responsabili aziendali,a vario titolo per turbata libertà degli incanti – art. 353 c.p. – e falso ideologico commesso da pubblico ufficiale – art. 479 c.p.-. L’attività di polizia ...

Advertising

NoiNotizie : Otto indagati: ipotesi, reati per appalti da circa 120 milioni di euro nel servizio dell'Aro BA/8 - baritoday : Appalti illeciti per la raccolta rifiuti nel Barese, otto indagati: gare per 120 milioni sotto la lente della Finan… - Borderline_24 : Appalti 'truccati' per il servizio di raccolta rifiuti nel sud barese, otto indagati. Anche dipendenti comunali… - corrmezzogiorno : #Bari Rifiuti, gara d’appalto truccata: otto indagati nel Sud Est Barese - Paoka87244490 : @nogrpass @Pietro_Otto se non sono indagati o condannati o pubblicamente sputtanati noi non li vogliamo. -