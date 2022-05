Nuoto, i convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo 2022: spazio a seconde e terze linee (Di venerdì 6 maggio 2022) A margine delle convocazioni per i Mondiali, sono state rilasciate anche quelle per i Giochi del Mediterraneo 2022, che andranno in scena in chiave natatoria dal 1° al 5 luglio in quel di Orano, in Algeria, sede dell’edizione 2022, che giunge a quattro anni di distanza dalla precedente, a Tarragona. Poiché la vicinanza della rassegna iridata impone sostanzialmente delle scelte, ci sono sì dei nomi di validissimo spicco, come Ilaria Cusinato tra le donne e Fabio Scozzoli fra gli uomini, ma è soprattutto l’occasione per dare a figure un po’ “dimenticate” e ad altre in rampa di lancio l’occasione giusta per risplendere. Nuoto, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2022 a Budapest: debutta Lorenzo Galossi Nel 2018 l’Italia aveva letteralmente dominato il ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) A margine delle convocazioni per i Mondiali, sono state rilasciate anche quelle per idel, che andranno in scena in chiave natatoria dal 1° al 5 luglio in quel di Orano, in Algeria, sede dell’edizione, che giunge a quattro anni di distanza dalla precedente, a Tarragona. Poiché la vicinanza della rassegna iridata impone sostanzialmente delle scelte, ci sono sì dei nomi di validissimo spicco, come Ilaria Cusinato tra le donne e Fabio Scozzoli fra gli uomini, ma è soprattutto l’occasione per dare a figure un po’ “dimenticate” e ad altre in rampa di lancio l’occasione giusta per risplendere., iper i Mondialia Budapest: debutta Lorenzo Galossi Nel 2018 l’Italia aveva letteralmente dominato il ...

Advertising

OA_Sport : Nuoto: gli azzurri per i Giochi del Mediterraneo 2022 - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #GiochidelMediterraneo2022 #LorenzoGalossi Nuoto, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2022 a… - Swim4life_it : Luca Dotto ritorna in nazionale per un Mondiale, Fabio Scozzoli guiderà la spedizione ai Giochi del Mediterraneo… - OA_Sport : #NUOTO Diramato l'elenco dei convocati per i Mondiali a Budapest e i Giochi del Mediterraneo: conferme e novità. Sc… - OA_Sport : #NUOTO #FONDO Conosciamo i convocati dell'Italia in vista del primo appuntamento di Setubal: Gregorio Paltrinieri r… -