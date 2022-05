Mps, Mussari: “Grato a difensori, mi sono sempre difeso solo in aule giustizia” (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – “Esprimo tutta la mia gratitudine e il mio affetto agli avvocati Tullio Padovani, Fabio Pisillo e Francesco Marenghi che hanno voluto rappresentarmi e difendermi sin dal primo atto d’indagine, continuando a farlo anche quando altro non vi era che il mio esser loro Grato”. Lo afferma all’Adnkronos l’ex presidente di Mps Giuseppe Mussari assolto dai giudici della corte d’appello di Milano nell’inchiesta sulla banca senese. “Ho scelto di difendermi solo e soltanto nelle aule di giustizia, non vi è oggi ragione di mutare registro e commentare la sentenza” dice Mussari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – “Esprimo tutta la mia gratitudine e il mio affetto agli avvocati Tullio Padovani, Fabio Pisillo e Francesco Marenghi che hanno voluto rappresentarmi e difendermi sin dal primo atto d’indagine, continuando a farlo anche quando altro non vi era che il mio esser loro”. Lo afferma all’Adnkronos l’ex presidente di Mps Giuseppeassolto dai giudici della corte d’appello di Milano nell’inchiesta sulla banca senese. “Ho scelto di difendermie soltanto nelledi, non vi è oggi ragione di mutare registro e commentare la sentenza” dice. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

