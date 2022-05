Mattarella promulga legge su Giornata Alpini, ma ‘serve unica ricorrenza per Forze Armate’ (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge che istituisce la ‘Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino’, ma in una lettera al presidente del Consiglio, Mario Draghi, sottolinea la necessità di “compiere una scelta tra un ricordo comune per le Forze Armate nella Giornata in cui si rende loro onore”, vale a dire il 4 novembre, “con l’alto significato civile e morale di celebrarle congiuntamente nella stessa Giornata, ricordando, in quel giorno, il senso del dovere e il sacrificio di tutti i soldati, di ogni Forza Armata e di ogni suo corpo interno, oppure distinguerle nella memoria. Tenendo anche conto che ciascuna Forza Armata e, al loro interno, ciascun Corpo, Arma o specialità, celebra tradizionalmente, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio, hato lache istituisce la ‘nazionale della memoria e del sacrificio alpino’, ma in una lettera al presidente del Consiglio, Mario Draghi, sottolinea la necessità di “compiere una scelta tra un ricordo comune per leArmate nellain cui si rende loro onore”, vale a dire il 4 novembre, “con l’alto significato civile e morale di celebrarle congiuntamente nella stessa, ricordando, in quel giorno, il senso del dovere e il sacrificio di tutti i soldati, di ogni Forza Armata e di ogni suo corpo interno, oppure distinguerle nella memoria. Tenendo anche conto che ciascuna Forza Armata e, al loro interno, ciascun Corpo, Arma o specialità, celebra tradizionalmente, ...

Advertising

repubblica : Mattarella promulga la legge sulla Giornata degli alpini, ma chiede un'unica ricorrenza per tutte le Forze armate - telodogratis : Mattarella promulga legge su Giornata Alpini, ma ‘serve unica ricorrenza per Forze Armate’ - edavid57edavid : RT @repubblica: Mattarella promulga la legge sulla Giornata degli alpini, ma chiede un'unica ricorrenza per tutte le Forze armate https://t… - Marilenapas : RT @repubblica: Mattarella promulga la legge sulla Giornata degli alpini, ma chiede un'unica ricorrenza per tutte le Forze armate https://t… - fisco24_info : Mattarella promulga legge su Giornata Alpini, ma 'serve unica ricorrenza per Forze Armate': (Adnkronos) - Il Capo d… -