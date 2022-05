La7, Ricciardi (M5s) a Friedman:”Non ha avuto la decenza di scusarsi con Conte”. “Mia gag è piaciuta all’87% del Paese che non vi supporta” (Di venerdì 6 maggio 2022) Botta e risposta a “L’aria che tira” (La7) tra il vicepresidente del M5s, Riccardo Ricciardi, e il giornalista americano Alan Friedman, difeso a sua volta dalla conduttrice della trasmissione, Myrta Merlino. Ricciardi, a cui viene chiesta la posizione del governo Draghi nella guerra in corso, premette il suo intervento facendo notare che lo scrittore statunitense non ha ancora chiesto scusa per quanto accaduto alcuni giorni fa, quando cioè, nello stesso talk show televisivo, ha pulito la sedia su cui era seduto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, emulando una vecchia gag di Berlusconi. “Pensavo che Friedman avesse la decenza di scusarsi per quel gesto ignominioso”, osserva Ricciardi. Lo interrompe Myrta Merlino, che ripropone la scena in una clip ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Botta e risposta a “L’aria che tira” (La7) tra il vicepresidente del M5s, Riccardo, e il giornalista americano Alan, difeso a sua volta dalla conduttrice della trasmissione, Myrta Merlino., a cui viene chiesta la posizione del governo Draghi nella guerra in corso, premette il suo intervento facendo notare che lo scrittore statunitense non ha ancora chiesto scusa per quanto accaduto alcuni giorni fa, quando cioè, nello stesso talk show televisivo, ha pulito la sedia su cui era seduto il presidente del M5s, Giuseppe, emulando una vecchia gag di Berlusconi. “Pensavo cheavesse ladiper quel gesto ignominioso”, osserva. Lo interrompe Myrta Merlino, che ripropone la scena in una clip ...

