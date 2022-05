La vita terrestre viene dallo Spazio: le ultime prove (Di venerdì 6 maggio 2022) Dei ricercatori hanno trovato un mucvhio di purine e nucleobasi pirimidiniche extraterrestri nei meteoriti carboniosi. Lo so, detta così suona un’informazione un po’ vaga o troppo ostica… Diciamola allora in quest’altro modo: tutti gli elementi fondamentali per la creazione del DNA presente sulla Terra si trovano anche in certi meteoriti. E questo potrebbe voler dire che la vita terrestre proviene dallo Spazio… Il professor Yasuhiro Oba della Hokkaido University e i suoi collaboratori riportano in auge la teoria della panspermia. Ossia che la vita presente sulla Terra possa essere arrivata da lontano, grazie a un meteorite. Com’è nata la vita sulla Terra? C’è chi sostiene che sia stata portata sul nostro pianeta dallo Spazio. Si tratta ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 6 maggio 2022) Dei ricercatori hanno trovato un mucvhio di purine e nucleobasi pirimidiniche extraterrestri nei meteoriti carboniosi. Lo so, detta così suona un’informazione un po’ vaga o troppo ostica… Diciamola allora in quest’altro modo: tutti gli elementi fondamentali per la creazione del DNA presente sulla Terra si trovano anche in certi meteoriti. E questo potrebbe voler dire che lapro… Il professor Yasuhiro Oba della Hokkaido University e i suoi collaboratori riportano in auge la teoria della panspermia. Ossia che lapresente sulla Terra possa essere arrivata da lontano, grazie a un meteorite. Com’è nata lasulla Terra? C’è chi sostiene che sia stata portata sul nostro pianeta. Si tratta ...

