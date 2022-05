INFN, aperto bando per ricercatori e tecnologi ucraini (Di venerdì 6 maggio 2022) – aperto dal 5 maggio il primo bando (raggiungibile dalla pagina Opportunità di Lavoro sul sito www.INFN.it) per assegni di ricerca a supporto di scienziate e scienziati di nazionalità ucraina, che offre la possibilità a personale ricercatore e tecnologo di lavorare presso una delle strutture dell’INFN. Il bando dell’INFN offre posizioni di assegni di ricerca, finanziate sulla base dello stanziamento dedicato, su fondi ordinari dell’INFN, per un ammontare di 200.000 € approvato dal Consiglio Direttivo dell’INFN lo scorso 31 marzo. Possono applicare al bando cittadine e cittadini ucraini in possesso di laurea magistrale o dottorato di ricerca in fisica, ingegneria, matematica, chimica, informatica. Per partecipare è ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 6 maggio 2022) –dal 5 maggio il primo(raggiungibile dalla pagina Opportunità di Lavoro sul sito www..it) per assegni di ricerca a supporto di scienziate e scienziati di nazionalità ucraina, che offre la possibilità a personale ricercatore e tecnologo di lavorare presso una delle strutture dell’. Ildell’offre posizioni di assegni di ricerca, finanziate sulla base dello stanziamento dedicato, su fondi ordinari dell’, per un ammontare di 200.000 € approvato dal Consiglio Direttivo dell’lo scorso 31 marzo. Possono applicare alcittadine e cittadiniin possesso di laurea magistrale o dottorato di ricerca in fisica, ingegneria, matematica, chimica, informatica. Per partecipare è ...

